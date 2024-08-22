Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Spor

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da düzenlenecek olan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak. Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla birlikte podyum mücadelesi verecek.

22.08.2024 17:17
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Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da dayanıklılık yarışması Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak.

Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışında, Belçika'daki Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.

Cem Bölükbaşı, daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika

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