Milli Ragbi Takımı, ligdeki ikinci maçında Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Ragbi Takımı, ligdeki ikinci maçında Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Ankara'da Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı. İlk yarıyı 21-7 önde kapatan milli takım, son anlarda gelen beraberliğe engel olamadı. Milli takım üçüncü maçını 8 Mayıs 2027'de Moldova ile oynayacak.

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Ankara'da konuk ettiği Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 21-7 üstün tamamladı.

Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda daha etkili oynayan Bulgaristan ekibi, maçın son anlarında beraberliği yakaladı ve karşılaşma 31-31 eşit sonuçla bitti.

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü maçını 8 Mayıs 2027 tarihinde Moldova ile oynayacak.

Kaynak: AA
BulgaristanMilli TakımKonferansMoldovaTürkiyeAnkaraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
İkinciyi istiyorlardı Bir anda 5 çocukları oldu İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
18:00
Şavşat’ta 39 yıl önce öldürülen kadının kemiklerine ulaşıldı, eşi tutuklandı
Şavşat'ta 39 yıl önce öldürülen kadının kemiklerine ulaşıldı, eşi tutuklandı
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:28
ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:33:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Milli Ragbi Takımı, ligdeki ikinci maçında Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei