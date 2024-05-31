Milli rallici Ali Türkkan, İtalya'da Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikinci yarışına çıkıyor - Son Dakika
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Milli rallici Ali Türkkan, İtalya'da Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikinci yarışına çıkıyor

Milli rallici Ali Türkkan, İtalya\'da Dünya Gençler Şampiyonası\'nda ikinci yarışına çıkıyor

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, Sardinya Rallisi'nde podyum için mücadele ediyor. Ralli, Alghero şehri etrafında toprak zeminde gerçekleştiriliyor ve 16 özel etapta toplam 266,48 kilometre mesafe katedilecek. Ali Türkkan, geçen yıl ilk kez yarıştığı WRC3'te podyuma çıkmayı başarmıştı ve 2023 yılında İtalya Sardinya Rallisi'nde üçüncü olmuştu.

31.05.2024 12:23
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Milli rallici Ali Türkkan, Dünya Gençler Şampiyonası'nda (WRC3) sezonun ikinci yarışına İtalya'da çıkıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, Sardinya Rallisi'nde podyum için mücadele ediyor.

Alghero şehri etrafında toprak zeminde gerçekleştirilen ve 16 özel etapta toplam 266,48 kilometre mesafenin katedileceği ralli, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, geçen yıl ilk kez yarıştığı WRC3'te ilk yarışında podyuma çıkmayı başarmıştı.

Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, 2023 yılında İtalya Sardinya Rallisi'nde üçüncü olmuştu.

Kaynak: AA

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