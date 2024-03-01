Milli rallici Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanı oldu - Son Dakika
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Spor

Milli rallici Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanı oldu

Milli rallici Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanı oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 kez Türkiye ralli kadın pilotlar birinciliği bulunan Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Çetinkaya'nın liderliğinde komisyonun önemli ilerlemeler kaydedeceğine inandığını belirtti. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da Çetinkaya'nın seçilmesinden gurur duyduklarını ifade ederek, milli ralliciyi tebrik etti.

01.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Milli rallici Burcu Çetinkaya, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu başkanı oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, otomobil sporları kariyerinde 7 kez Türkiye ralli kadın pilotlar birinciliği bulunan Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yaptığı açıklamada, Burcu Çetinkaya'nın komisyon başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sulayem, "Burcu Çetinkaya, motor sporlarında kadınların gelişimini desteklemek için büyük bir tutkuya sahip. Onun liderliğinde komisyonun önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum." dedi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da son zamanlarda Türkiye'de kadın sporcu sayısındaki artışa dikkati çekerek, Çetinkaya'nın komisyon başkanlığına seçilmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Üçlertoprağı, milli ralliciye görevinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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