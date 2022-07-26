Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu - Son Dakika
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Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu

26.07.2022 15:52
Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu

Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'da düzenlenen 15. Paleochora Açık turnuvası'nda ikinci sırayı aldı.

Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'da düzenlenen 15. Paleochora Açık turnuvası'nda ikinci sırayı aldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyük usta (GM) unvanına sahip Cemil Can Ali Marandi, turnuvanın son üç turunu 1. masada oynadı.

Marandi, turnuvayı namağlup durumda ve birinciyle aynı şekilde 7 puanla bitirirken, averajla ikinci oldu.

Turnuvada yarışan diğer milli sporcular Mert Yılmazyerli, turnuvayı namağlup olarak 6,5 puanla, GM Mustafa Yılmaz ise 6 puanla tamamladı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Cemil Can, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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