Turnuvada yarışan diğer milli sporcular Mert Yılmazyerli, turnuvayı namağlup olarak 6,5 puanla, GM Mustafa Yılmaz ise 6 puanla tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyük usta (GM) unvanına sahip Cemil Can Ali Marandi, turnuvanın son üç turunu 1. masada oynadı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Cemil Can, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli satranççı Cemil Can Ali Marandi, Yunanistan'daki turnuvada ikinci oldu - Son Dakika

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