Milli sporcu Azra Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli sporcu Azra Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Çankırı'da yaşayan 18 yaşındaki Azra Özkan, Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda birinci olarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Azra, yoğun bir antrenman süreci geçirerek başarılarını sürdürdüğünü belirtti. Antrenörü Hayriye Başak ise Azra'nın zorlu süreçlerden geçtiğini ve Avrupa şampiyonu olacağına inandığını söyledi. Kuraşın Türkiye'de daha fazla bilinmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

15.06.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda birinci olan milli sporcu Azra Özkan'ın hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

Çankırı'da yaşayan 18 yaşındaki Azra Özkan, 11 yıl önce başladığı judoda önemli dereceler elde etti. Genç sporcu, 4 yıl önce geçtiği kuraşta da başarılarını sürdürdü.

Son olarak Çankırı'da mayıs ayında gerçekleştirilen Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Azra, 21-23 Haziran'da Edirne'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile kasım ayında yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Azra Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-8 yaşlarından itibaren düzenli olarak spor yaptığını söyledi.

Kuraşta ilk kez 2020 yılında katıldığı şampiyonada üçüncü olduğunu belirten Azra, "En son Çankırı'da büyükler kategorisinde birinci oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmak." dedi.

Yoğun bir antrenman süreci geçirdiğini anlatan Azra, "Antrenmanlarımız kondisyon ve teknik olarak ayrılıyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor. Yazın bizim için daha tempolu geçiyor. Çift antrenman, bazen 3 antrenman yapabiliyoruz. Okul döneminde biraz daha az oluyor. Çok zorlandım ama tempoyu tutturuyorum bir şekilde. Kendime çok vakit ayıramadım belki ama bu şekilde güzel sonuçlar alıyorum." diye konuştu.

"Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum"

Azra Özkan'ın antrenörü Hayriye Başak da yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getirerek, "Başarı, kısa sürede, kolay şekilde gelmiyor. Çok şükür şu anda istediğimiz hedeflere ulaşıyoruz. Asıl hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyatlar. İnşallah oralarda da dereceler geleceğine inanıyorum. Azra zorlu süreçlerden geçti. Çok şükür, güzel yerlere gidiyor. Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum. Ondan sonra Dünya Şampiyonası'nda da kendisine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kuraşın Türkiye'de çok fazla bilinmediğini anlatan Başak, "Avrupa Şampiyonası'na en az 35 ülkenin gelmesi bekleniyor. Yaygın bir spor ama Türkiye'de çok bilinmiyor. Biz aslında küçük bir ildeyiz, küçük ilde başarı çok zor. Biraz daha duyulmak istiyoruz. Çocuklarımız bireysel sporlarda çok güzel şeyler yapıyorlar ama kimse bilmiyor. Biraz daha destek olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Çankırı, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Azra Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: Milli sporcu Azra Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement