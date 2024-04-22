Berna Tut, Çin\'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası\'nda altın madalya hedefliyor

İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda da kürsünün en üst basamağını hedefliyor.
Berna Tut, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü ile Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği elde etti.
Son olarak geçen yıl 14-17 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı gösteren Berna, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nın hazırlıklarını memleketi Ordu'da tamamladı.
Çin'in Jiangyin şehrinde 23-26 Nisan'da gerçekleştirilecek Wushu Kungfu Dünya Kupası için Ordu'dan ayrılan milli sporcu, şampiyonluk hedefliyor.
Bağlı bulunduğu Sanda Spor Kulübünün salonunda AA muhabirine açıklama yapan Berna Tut, yaklaşık 10 yıl önce milli antrenör ablası Veda Tut Demir sayesinde bu spora başladığını söyledi.
Antrenmanlarını antrenörü Savaş Çakmak nezaretinde sürdürdüğünü belirten Berna, başarılarla dolu yılları geride bıraktıklarını aktardı.
"Hedefim altın madalyayla ülkeme dönmek"
Milli wushucu, Dünya Kupası'nın çok önemli bir turnuva olduğunu, 56 kiloda mindere çıkacağını, aylardır hem mili takımda hem de Ordu'da bağlı bulunduğu spor kulübünde bu organizasyona hazırlandığını anlattı.
İyi bir hazırlık sürecini geride bıraktığını ifade eden Berna, kariyerinde bir eksik madalyayı daha tamamlamak istediğini dile getirdi.
Berna Tut, daha önce Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğunu hatırlatarak, "Aslında bakarsanız Çin'de yarım kalan bir hikayemiz var. Çin'e bu hikayeyi tamamlamak için gidiyorum. Burada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını hak ettiği yerde dalgalandırmak istiyorum. Hedefim altın madalyayla ülkeme dönmek." diye konuştu.
Bu tarz büyük organizasyonlarda yer almaktan gurur duyduğunu belirten Berna Tut, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar yaptıklarımın daha iyisini yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Bu spora başladığımdan beri başarı çıtasını hep yukarılara taşıdım. Bu durum mutluluk verici ancak bu başarıların buralarda kalmaması gerektiğini de biliyorum. Onun için daha çok çalışıyorum. Kendime çok iyi bakıyorum ve sağlıklı besleniyorum. Hocalarım ve ailem de bana çok güveniyor. Kimsenin bu güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Bu düşünceyle hareket ettiğim sürece de başarıyı yakalamış oluyorum."
Berna Tut'un antrenörü Savaş Çakmak ise sporcusunun başarı grafiğinin her yıl arttığına dikkati çekerek, Berna'nın başarısıyla hem Orduluların hem de ailesinin gururlandığını söyledi.
Türkiye'yi Çin'de temsil edecek Berna'dan altın madalya beklediklerini dile getiren Çakmak, "Tamamen bu başarıya odaklı çalışma yürüttük. Performansı gayet yerinde. Hem ruhen hem de fiziken çok iyi durumda kendisi. İnşallah sporcumuzu Ordu'da altın madalyasıyla karşılayacağız. Biz kendisine sonuna kadar güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
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