Milli sporcu Brezilya'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Milli sporcu Brezilya'da Türkiye'yi temsil edecek

28.04.2022 15:05
Milli sporcu Brezilya'da Türkiye'yi temsil edecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Spor Akademisi'nin dünya şampiyonu Milli Sporcusu Sabri Kıroğlu, Brezilya'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Spor Akademisi'nin dünya şampiyonu Milli Sporcusu Sabri Kıroğlu, Brezilya'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Avrupa ve dünya şampiyonu Milli Sporcu Sabri Kıroğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Düzce ve Türkiye'yi başarı ile temsil etmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihleri arasından düzenlenecek oyunlarda Kata branşında mücadele edecek olan Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu milli karateci Sabri Kıroğlu, milli takım kampında olimpiyatlara hazırlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, milli karateci Sabri Kıroğlu'nun bugüne kadar elde ettiği derecelerle hem Türkiye'nin hem de Düzce'nin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, "Sporcumuza ve milli takımımıza inanıyoruz. Olimpiyatlara damga vuracaklarından şüphem yok. Düzce Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Sabri Kıroğlu başta olmak üzere milli takım da mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE

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İşitme engelliler milli voleybol takımlarına yeni sponsor İşitme engelliler milli voleybol takımlarına yeni sponsor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na doğru 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na doğru

Brezilya, Türkiye, Düzce, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcu Brezilya'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika


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