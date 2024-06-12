Milli Sporcu Buğra Ünal Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Çin'de düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Buğra Ünal, yarı finale kaldı.
Çengdu kentinde devam eden şampiyonada erkekler kategorisinde elemeler yapıldı.
Elemelerde A Grubu'nu 1195 puanla üçüncü sırada tamamlayan Buğra Ünal, adını yarı finale yazdırdı.
Organizasyonda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu da kadınlarda yarı finale yükselmişti.
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 16 Haziran'da sona erecek.
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