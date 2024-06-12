Milli Sporcu Buğra Ünal Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Sporcu Buğra Ünal Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Çin'de düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Buğra Ünal, erkekler kategorisinde yapılan elemelerde üçüncü olarak yarı finale kalmayı başardı. Şampiyonada aynı şekilde yarı finale yükselen milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu da kadınlarda mücadele ediyor. Şampiyona 16 Haziran'da sona erecek.

12.06.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Buğra Ünal, yarı finale kaldı.

Çengdu kentinde devam eden şampiyonada erkekler kategorisinde elemeler yapıldı.

Elemelerde A Grubu'nu 1195 puanla üçüncü sırada tamamlayan Buğra Ünal, adını yarı finale yazdırdı.

Organizasyonda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu da kadınlarda yarı finale yükselmişti.

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 16 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcu Buğra Ünal Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Sporcu Buğra Ünal Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement