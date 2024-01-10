 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli sporcu Burak Demirboğa Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika
Üye Girişi

Milli sporcu Burak Demirboğa Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda elendi

Litvanya'da düzenlenen Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Demirboğa, kısa programı geçemeyerek elendi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Demirboğa 26. sırada yer aldı ve serbest programda yarışma hakkı kazanamadı.

Milli sporcu Burak Demirboğa Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası\'nda elendi
10.01.2024 - 23:27,
Abone Ol

Litvanya'da düzenlenen Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Demirboğa, kısa programı geçemeyerek elendi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen şampiyonada Burak Demirboğa, kısa program performansını 63 puanla tamamladı ve 32 sporcu arasından 26. sırada yer aldı.

İlk 24'e giremeyen milli sporcunun bu derecesi, serbest programda yarışmasına yeterli olmadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Burak Demirboğa, Litvanya, Türkiye, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Burak Demirboğa Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 01:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Milli sporcu Burak Demirboğa Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement