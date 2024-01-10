Milli sporcu Burak Demirboğa Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası\'nda elendi

Litvanya'da düzenlenen Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Demirboğa, kısa programı geçemeyerek elendi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen şampiyonada Burak Demirboğa, kısa program performansını 63 puanla tamamladı ve 32 sporcu arasından 26. sırada yer aldı.

İlk 24'e giremeyen milli sporcunun bu derecesi, serbest programda yarışmasına yeterli olmadı.