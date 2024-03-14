Milli Sporcu Hakan Çevik, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Milli Sporcu Hakan Çevik, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda milli sporcu Hakan Çevik, 10 M Havalı Tüfek Yatarak Karışık (R5) SH2 kategorisinde altın madalya kazandı. Çevik ayrıca 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasını da elde etti.

14.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Para Atıcılık Dünya Kupası'nda yarışan milli sporcu Hakan Çevik, hem 2024 olimpiyat kotasının hem de altın madalyanın sahibi oldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası 10 M Havalı Tüfek Yatarak Karışık (R5) SH2 kategorisinde milli sporcu Hakan Çevik boy gösterdi. Çevik, ilk etapta topladığı 636.2 puanla 4. sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde de 255.1 puan elde eden milli sporcu, hem 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasını alırken hem de altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Sporcu Hakan Çevik, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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