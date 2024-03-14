Milli Sporcu Hakan Çevik, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Para Atıcılık Dünya Kupası'nda yarışan milli sporcu Hakan Çevik, hem 2024 olimpiyat kotasının hem de altın madalyanın sahibi oldu.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası 10 M Havalı Tüfek Yatarak Karışık (R5) SH2 kategorisinde milli sporcu Hakan Çevik boy gösterdi. Çevik, ilk etapta topladığı 636.2 puanla 4. sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.
Finalde de 255.1 puan elde eden milli sporcu, hem 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasını alırken hem de altın madalya kazandı. - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve hastanede vefat eden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, Alanya'da toprağa verildi. Tuncer'in cenazesi Gürses Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Eskişehirspor tesisleri içerisinde bulunan futbol sahası ve yeşil alanların çimlerini biçerek bakım çalışması gerçekleştirdi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde puanların birbirlerine yakın olduğu için odaklanmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Gisdol, takımın performansından memnun olduğunu ve aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından gerçekleştirilen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Organizasyonda 9 ülkeden 389 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
Eskişehirspor, teknik direktör ve sportif direktörün istifasının ardından Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için hazırlıklara başlayan takım, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için galibiyet hedefliyor.
Sakarya'da düzenlenecek olan Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor. 20 spor kulübünden 228 sporcu mücadele edecek ve 32 müsabaka gerçekleştirilecek. Şampiyona, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Gisdol, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken, takımının iç sahada ve deplasmanda iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Ayrıca, lige verilecek aradan önce bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını da aktardı.
Göztepe ile Altay arasında yaşanan olaylara ilişkin davada, 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanığın 'silahla kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. İddia makamı, diğer sanıkların da cezalandırılmalarını istedi.
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