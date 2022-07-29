18 kadın ve 18 erkek sporcu olmak üzere toplam 36 sporcunun finale kaldığı şampiyonada yarın binicilik, eskrim bonus round, yüzme, koşu ve atış branşlarında madalya mücadelesi verilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika

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