UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası

29.07.2022 23:19
UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası

Milli sporcu İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün kadınlar kategorisinde yarı final müsabakaları yapıldı.

Milli sporcu İlke Özyüksel, toplam 1080 puanla grubunu yedinci sırada tamamladı ve yarın yapılacak finallere kalmayı başardı.

18 kadın ve 18 erkek sporcu olmak üzere toplam 36 sporcunun finale kaldığı şampiyonada yarın binicilik, eskrim bonus round, yüzme, koşu ve atış branşlarında madalya mücadelesi verilecek.

Organizasyon, 31 Temmuz'da yapılacak karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

YORUMLAR
500
BM'den, 'dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi' Türkiye'ye teşekkür BM'den, 'dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi' Türkiye'ye teşekkür Dünyaca Ünlü Oyuncudan İstanbul Çıkarması! Dünyaca Ünlü Oyuncudan İstanbul Çıkarması!
Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 05:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement