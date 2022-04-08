Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor - Son Dakika
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Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor

08.04.2022 11:07
Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor

Bolu'da Atletizm Milli Takımı ile kampa giren milli maratoncu Ömer ve Ahmet Alkanoğlu kardeşler, bu yıl yapılacak yarışmalarda başarı elde etmek için günde çift antrenman yaparak form tutuyor.

Bolu'da Atletizm Milli Takımı ile kampa giren milli maratoncu Ömer ve Ahmet Alkanoğlu kardeşler, bu yıl yapılacak yarışmalarda başarı elde etmek için günde çift antrenman yaparak form tutuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bulan tesislerinde kalan iki kardeş, tesisinin yanında bulunan atletizm pistinde, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları'na yoğun tempoda hazırlanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu 31 yaşındaki Ömer Alkanoğlu, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi.

Alkanoğlu, lise son sınıfta okullar arası yarışmada ikinci olduktan sonra aldığı davetler üzerine kulüplerle çalışmaya başladığını anlattı.

Ağustos ayında Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini ve Bolu'da kamp çalışmalarının iyi gittiğini dile getiren Alkanoğlu, "Geçen sene Türkiye şampiyonu oldum. Geçen hafta Türkiye yarı maraton şampiyonasında 2. oldum. 2 saat 12 dakika 15 saniyeyle Türkiye'nin en iyi maraton derecesine sahibim. Gelecek sene ocak ayından itibaren de olimpiyatlar için baraj deneyeceğim." dedi.

Aynı zamanda antrenörü olduğu kardeşiyle tecrübelerini paylaştığını belirten Alkanoğlu, şöyle devam etti:

"Benim ulaşamadığım yerlere kardeşimin ulaşmasını çok istiyorum. Tecrübe ettiğim şeyleri onunla paylaşıyorum. Bu gerçekten onun için büyük bir avantaj. Maraton anlamında Türkiye'de bir deneyimim oluştu. Türkiye Atletizm Federasyonunun yurt dışı kampları sayesinde çok elit sporcularla antrenman yapma fırsatım oldu. Bunları tabii kardeşimle paylaştım. Antrenmanı beraber yapıyor olmamız en büyük avantaj. Milli takımda da beraberiz. Aynı duyguları paylaşıyor, aynı şeyleri yaşıyoruz."

Alkanoğlu, antrenör sporcu ilişkisinin farklı olduğuna işaret ederek, "İster istemez bazen abi kardeş olamıyoruz. Yeri geldiğinde ağır ve sert olabiliyorum. Bayrağı yakın zamanda kardeşime tamamen devredebilirim de. Tamamen onu gözetlemek için bu işi bitirebilirim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedeflediğini dile getiren Alkanoğlu, sporu bırakmadın önce olimpiyat heyecanı da yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

Ahmet Alkanoğlu: "İlkleri yapmaya çalışacağız"

Abisinin izinden giden Ahmet Alkanoğlu, "Onun bana öğrettiği şeyler sayesinde her sene üzerine koyarak çalışmalara devam ediyorum." açıklamasında bulundu.

Alkanoğlu, başarılar elde etmek için abisiyle birlikte yoğun tempoda çalıştıklarını dile getirerek, "Başarı anlamında ilkleri yapmaya çalışacağız. 2024 Paris Olimpiyatları'nı hedefliyorum. Gelecek sene ocak ve şubat aylarında abimle beraber olimpiyat barajını geçmeyi düşünüyoruz. Hedefimizde şu an o var." diye konuştu.

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Atletizm, Türkiye, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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