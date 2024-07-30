Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 19. sırada - Son Dakika
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Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 19. sırada

Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda IQ Foil kategorisinde ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı. Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda Vatan, üçüncü yarışı 5'inci, dördüncü yarışı 3'üncü, beşinci yarışı 14'üncü, altıncı yarışı 20'nci sırada tamamladı. Teknik aksaklık nedeniyle yedinci yarışta start almayan Vatan, yarış serisine yarın devam edecek.

30.07.2024 19:19
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Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisinde ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, IQ Foil kategorisinde yarışlar yapıldı.

Milli yelkenci Merve Vatan, üçüncü yarışı 5'inci, dördüncü yarışı 3'üncü, beşinci yarışı 14'üncü, altıncı yarışı 20'nci sırada tamamladı.

Teknik aksaklık nedeniyle yedinci yarışta ise start almayan Merve Vatan, ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

IQ Foil'de yarın yarış serisine devam edilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 19. sırada - Son Dakika
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