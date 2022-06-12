İlk seti kazanan Mete, ikinci sette rakibine kaybetti ve durum 2-2'ye geldi. Üçüncü sette iki sporcu da aynı sayıyı attı ve 3-3 eşitlik devam etti.

Kaynak: AA

Mete Gazoz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli sporcu Mete Gazoz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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