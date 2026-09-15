Milli sporcu Muaz Erdem Madran, Güney Kore'de dünya dördüncüsü oldu
Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, Güney Kore'nin Changwon kentinde tamamlandı. Para trap PT3 disiplininde mücadele eden milli sporcu Muaz Erdem Madran, sıralamada 105 puanla finale kalıp dünya dördüncüsü olurken, organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil etti.
Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, Güney Kore'de tamamlandı.
Changwon kentindeki organizasyonda para trap PT3 disiplininde mücadele eden milli sporcu Muaz Erdem Madran, sıralama müsabakasında 105 puan atarak finale yükseldi.
Final müsabakasında yarışan Muaz Erdem, dünya dördüncüsü oldu.
Paralimpik oyunlarına kota veren Dünya Para Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye'yi 14 sporcu temsil etti.
Kaynak: AA
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