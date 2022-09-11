Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün altın madalya kazanan Kadın Türk Milli Takımı'nın sporcuları arasındaki Nil Özvanlıgil, bireysel yarışmada da şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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