Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

11.09.2022 21:22
Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

Milli sporcu Nil Özvanlıgil, Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda ferdi kadınlarda Balkan şampiyonu oldu.

Milli sporcu Nil Özvanlıgil, Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda ferdi kadınlarda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün altın madalya kazanan Kadın Türk Milli Takımı'nın sporcuları arasındaki Nil Özvanlıgil, bireysel yarışmada da şampiyonluğa ulaştı.

Vlasia kentindeki organizasyonda atı Firocco ile yarışan Nil, ferdi kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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