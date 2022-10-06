Milli sporcu Rabianur Uzunay, yarıya düşen Türk bayrağını göndere çekti - Son Dakika
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Milli sporcu Rabianur Uzunay, yarıya düşen Türk bayrağını göndere çekti

06.10.2022 19:46

Alaçam Spor Kulübü bocce takımı sporcularından Rabianur Uzunay, rüzgardan dolayı yarıya düşen Türk bayrağını yeniden göndere çekti.

Alaçam Spor Kulübü bocce takımı sporcularından Rabianur Uzunay, rüzgardan dolayı yarıya düşen Türk bayrağını yeniden göndere çekti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu Rabianur, İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde başlayan ve 9 Ekim'e kadar sürecek Avrupa Ümitler ve Gençler (Kadın-Erkek) Bocce (Petank) Şampiyonası sırasında demir bariyere çıkarak rüzgar nedeniyle yarıya düşen Türk bayrağını yeniden göndere çektiği bildirildi.

Durumu fark eden milli takım antrenörü Bülent Sevinç'in de o anları telefonuna kaydettiği belirtildi.

Federasyon açıklamasında, "Bu duyarlı davranışından ötürü sporcumuza ve antrenörümüze teşekkür ediyor, Avrupa Şampiyonası'ndan derecelerle dönmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Rabianur Uzunay, yarıya düşen Türk bayrağını göndere çekti - Son Dakika

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