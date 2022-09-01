Türkiye rekoru kırmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Derin, diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırıldı - Son Dakika

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