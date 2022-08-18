Avrupa'nın en büyük sıradağlarından Dinar Alpleri'de gerçekleştirilecek ve 7 gün sürecek Dinaric Rallisi'nde milli sporcu Serkan Özdemir de yarışacak.

Kaynak: AA

Serkan Özdemir, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Serkan Özdemir, Avrupa Ralli Kupası'nda yarışacak - Son Dakika

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