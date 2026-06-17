Milli Sporcular, Bulgaristan'da Şampiyonluk Kazandı - Son Dakika
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Milli Sporcular, Bulgaristan'da Şampiyonluk Kazandı

Milli Sporcular, Bulgaristan\'da Şampiyonluk Kazandı
17.06.2026 22:34
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Türk sporcular, 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki şampiyonada ay-yıldızlı sporculardan Muhammed Eren Uysal, 1500 metre koşu mozaik kategorisinde 5: 59.16'lık derecesiyle rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Atletizm takımından milli sporcu Mahmut Duhan Kutsal ise 3000 metre yürüyüş yarışındaki derecesiyle rekor kırarak altın madalyaya ulaştı.

Mahmut Duhan Kutsal ayrıca down sendromlular 400 metre koşu yarışında da gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA

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