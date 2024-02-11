Milli sporcuların da yarışacağı Dünya Para Atletizm Grand Prix'si Dubai'de başlıyor - Son Dakika
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Milli sporcuların da yarışacağı Dünya Para Atletizm Grand Prix'si Dubai'de başlıyor

Milli sporcuların da yarışacağı Dünya Para Atletizm Grand Prix\'si Dubai\'de başlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, 12-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek olan Dünya Para Atletizm Grand Prix'si başlıyor. Organizasyonda milli sporcular Hamide Doğangün, Rabia Cirit, Muhsin Kaedi ve Muhammet Khalvandi madalya mücadelesi verecek.

11.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
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Milli sporcuların da yarışacağı Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Dubai ayağı yarın başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 12-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek organizasyonda 4 milli sporcu piste çıkacak.

Organizasyonda milli para atletler Hamide Doğangün, Rabia Cirit, Muhsin Kaedi ve Muhammet Khalvandi madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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