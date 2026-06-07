Milli Sporcular Dünya Kupası'nda

Milli sporcular, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında mücadele edecek.
Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de yarın başlayacak organizasyon, 13 Haziran'a kadar sürecek.
Türkiye'yi kupada İlke Özyüksel, Sıdal Aslan ve Eren Kıvanç Taşyaran temsil edecek.
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