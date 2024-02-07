Milli sporcular Gürcistan\'da düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası\'na katılacak

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Milli sporcuların da katılacağı Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 9-11 Şubat tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda 49 ülkeden 1160 sporcu yarışacak.

İstanbul ve İzmir'de iki kamp döneminden geçen 43 milli sporcu, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

21 yaş altında 13, gençlerde 12 ve ümitlerde 11 Türk sporcu, bireysel müsabakalarda mücadele edecek. Genç ve ümit sporculardan oluşan takım kata yarışmalarında ise 7 Türk karateci yer alacak.