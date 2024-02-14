Milli sporcular Polonya\'da düzenlenecek Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası\'nda yer alacak

Milli sporcuların da piste çıkacağı Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 6. ve son ayağı, 16-18 Şubat tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Gdansk kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 30 ülkeden 104 sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'den Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ mücadele edecek.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz istediği süreyi alamıyor. Ligde oynanan son maçta oyuna sonradan girip takımına penaltı kazandıran Arda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında kadroya yazılmasına rağmen oyuna giremedi. Maç sonunda üzgün bir şekilde kenarda bekleyen Arda'nın Real Madrid'de süre alamaması ise tepki çekiyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
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Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
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