Milli sporculara uluslararası müsabakalarda ürün tedarik desteği - Son Dakika
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Milli sporculara uluslararası müsabakalarda ürün tedarik desteği

05.07.2022 13:00
Milli sporculara uluslararası müsabakalarda ürün tedarik desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Çoklu Spor Organizasyonları ile adidas Türkiye'nin yaptığı anlaşma çerçevesinde 25 Haziran'da Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları ile başlayarak, milli sporcuların 2022 yılında katılacağı uluslararası organizasyonlarda ürün tedarikçisi adidas oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Çoklu Spor Organizasyonları ile adidas Türkiye'nin yaptığı anlaşma çerçevesinde 25 Haziran'da Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları ile başlayarak, milli sporcuların 2022 yılında katılacağı uluslararası organizasyonlarda ürün tedarikçisi adidas oldu.

Anlaşma kapsamında 2022 yılında düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali ve İslami Dayanışma Oyunları organizasyonlarında yaklaşık 1350 milli sporcu törenlerde adidas ürünleri giyerek ülkemizi temsil edecek. adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay konuyla ilgili açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile milli sporcuların kullanacağı ürünler ile ilgili işbirliği yapmanın sorumluluğunu üstlenmenin gurur verici olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporculara uluslararası müsabakalarda ürün tedarik desteği - Son Dakika

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