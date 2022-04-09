Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu - Son Dakika
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Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

09.04.2022 23:18
Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla 6. oldu.

Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla 6. oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montreal şehrinde gerçekleştirilen Short Track Dünya Şampiyonası'nda Furkan Akar, Türkiye adına bu branşta ilk defa Final A'da yarışma başarısı gösterdi.

Olimpik milli sporcu Furkan Akar, 1500 metre finalinde 2.17.456'lık derecesiyle dünya 6'ncısı olmayı başardı.

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Dünya Şampiyonası, Türkiye, Kanada, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu - Son Dakika


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