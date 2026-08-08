Milli Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 14. oldu

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya 13-11 yenilerek 14. oldu.

Portekiz'in Oeiras bölgesinde düzenlenen organizasyonda, ay-yıldızlılar sırasıyla İsviçre, Sırbistan, Çekya ve Ukrayna ile karşılaştı.

Son klasman maçında Almanya ile mücadele eden milliler, rakibine 13-11 mağlup olarak şampiyonayı 14. sırada tamamladı.