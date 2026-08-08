Milli Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 14. oldu
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Sutopu Takımı, Almanya'ya 13-11 yenilerek şampiyonayı 14. tamamladı.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya 13-11 yenilerek 14. oldu.
Portekiz'in Oeiras bölgesinde düzenlenen organizasyonda, ay-yıldızlılar sırasıyla İsviçre, Sırbistan, Çekya ve Ukrayna ile karşılaştı.
Son klasman maçında Almanya ile mücadele eden milliler, rakibine 13-11 mağlup olarak şampiyonayı 14. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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