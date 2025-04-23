Milli Takım 23 Nisan'ı Kutladı

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre UEFA Gelişim Turnuvası için İspanya'da kampta bulunan milli takım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda antrenman öncesi Türk Bayrağı açtı.

Teknik heyet, futbolcular ve görevliler, Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Belçika'yı 3-1 yenen ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci maçını yarın ev sahibi İspanya ile oynayacak.

Milli takım, turnuvadaki son maçında 27 Nisan Pazar günü Avusturya ile karşılaşacak.