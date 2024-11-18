Milli Takım 5. Oldu

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Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın İtalya ayağında yarışan milli sporcular, 2000 metre karışık takım kategorisinde 5. sırayı aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Muhammet Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan ve Mehmet Talha Yıldız'dan oluşan takım, 17 ekibin yer aldığı kategoride federasyon tarihinde ilk kez finale kalarak 5. oldu.