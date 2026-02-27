Milli Takım Avrupa Futsal Şampiyonası'nda

İşitme Engelliler Erkek Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek 7. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 9-22 Mart tarihlerinde Hırvatistan'nın Porec kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Avrupa Futsal Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 16 ülkeden 4'er takım karşılaşacak.
Türkiye, C Grubu'nda Çekya, İsviçre ve Norveç ile müsabakaya çıkacak.
