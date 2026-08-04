Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli Takım Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
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Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Bilecik'te kamp çalışmalarına başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Bilecik'te başladı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kamp programında milli takım sporcuları, teknik heyet eşliğinde şampiyonaya hazırlıklarını sürdürüyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de kampı ziyaret ederek teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi. Antrenmanları yerinde takip eden Demir, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takıma başarı dileklerini iletti. Öte yandan Bilecik'ten antrenör Ozan Çağrı Gül ile sporcular Ecrin Özdemir ve Hayal Dağlı, Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı kadrosuna davet edilerek ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarını ilimizde sürdüren Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli takım kadrosuna davet edilen antrenörümüz Ozan Çağrı Gül ile sporcularımız Ecrin Özdemir ve Hayal Dağlı'yı tebrik ediyor, şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Teknik ekibimize ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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