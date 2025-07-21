Milli Takım Avrupa Şampiyonası\'nda 4 Madalya Kazandı

Polonya'nın, Olsztyn şehrinde gerçekleşen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, yurda döndü.

Polonya'nın, Olsztyn şehrinde 17-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, yurda döndü. Türkiye, turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile büyükler yaş grubunda uluslararası şampiyonluklarda bugüne kadarki en büyük başarıyı elde etti.

Milli Takım kafilesini taşıyan uçak, Polonya'nın Varşova şehrinden kalkarak İstanbul Havaalanı'na geldi. Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Derin Toparlak: "Zorlu bir sezonun arkasından güzel bir sonuç aldık"

Palet yüzme sporcusu Derin Toparlak, "Palet yüzme Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldım. Zorlu bir sezonun arkasından güzel bir sonuç aldık. Yani altın madalya olsun isterdik tabi ama önümüzdeki yarışlarda inşallah. Seneye dünya şampiyonalarında altın alırız. Palet yüzme, git gide bilinirliği artan bir spor ve git gide yaygınlaşıyor. Türkiye su altı sporlarına bağlı branşız biz. İleride olimpik olmasını umuyoruz. 6 Ağustos'ta dünya oyunlarına gidiyorum. Çin'de düzenlenecek, dört senede bir düzenleniyor. Orada da 400 metre ve 200 metre branşlarında yarışacağım. En iyi sonuçlarla dönmek istiyorum" diye konuştu.

Ömer Faruk Saydam : "Sezonu iyi bir şekilde noktaladık"

Yüzme sporcusu Ömer Faruk Saydam, "Yüzme branşını 6 yaşımdan beri yapıyorum. 2014 yılından itibaren milli takım sporcusuyum. Hem gençler kategorisinde yarıştım hem de büyükler kategorisinde yarıştım. 2016 yılında ilk dünya şampiyonluğumu kazanmıştım. Onun üstüne ulusal ve uluslararası alanlarda birçok madalyalar kazandım. Avrupa şampiyonasında 50 metre su üstünde büyüklerde Avrupa üçüncüsü oldum. Bu şekilde sezonu iyi bir şekilde noktaladık. Benim sezonum artık bitti. Önümüzdeki sezon dünya şampiyonası için çalışacağız. Orada da ilk hedefimiz final, yüzmek daha sonrasında madalya için çabalayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL