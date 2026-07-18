Milli Takım Forması Satışları Düştü - Son Dakika
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Milli Takım Forması Satışları Düştü

Milli Takım Forması Satışları Düştü
18.07.2026 11:38
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2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takım'ın formaları satışta düştü, Messi ve Arjantin ön planda.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken vedası milli forma satışlarını düşürürken, taraftarların yeni favorisi Arjantin ve Lionel Messi formaları oldu.

Eskişehir'de forma satışı sektöründe faaliyet gösteren Ömer Karanfil, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde forma satışlarında yaşanan hareketliliği ve taraftarların tercihlerini değerlendirdi. Milli takımın uzun bir aradan sonra turnuvaya katılmasının ülke genelinde büyük bir heyecan oluşturduğunu belirten Karanfil, turnuva öncesinde satışların zirve yaptığını ancak alınan sonuçların satışlara doğrudan yansıdığını ifade etti.

"Maçlar başlayana kadar olan süreçte forma satışları gayet iyiydi"

Turnuvanın başında beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çeken Ömer Karanfil, "24 yıl aradan sonra gelen katılım hepimizde büyük bir heyecan oluşturdu. Hem taraftar hem de oyuncu grubu olarak inançlıydık. Maçlar başlayana kadar olan süreçte forma satışları gayet iyiydi. Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlarımızın formaları yoğun talep gördü. İlk maça kadar onların formalarının satışlarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Ancak gruptan çıkamamamız ve turnuvaya erken veda etmek durumunda kalmamızla birlikte, milli takım formalarının satışında düşüş yaşandı" dedi.

"Genellikle Messi forması satıyoruz"

Milli takımın elenmesinin ardından futbolseverlerin diğer favori ülkelere yöneldiğini belirterek İspanya, Ronaldo'lu Portekiz ve Messi önderliğindeki Arjantin formalarının satışlarının arttığını ifade eden Karanfil, "Şu an vatandaşların ilk tercihi Arjantin forması oluyor ve genellikle Messi forması satıyoruz. Tüm takımlarda isim ve numara baskısı yapabiliyoruz ama şu an en çok Arjantin formasına 10 numara Messi baskısı yapıyoruz" diye konuştu.

Dünya Kupası sürecinde satılan formaların fiyatları hakkında da bilgi veren Ömer Karanfil, orijinal formaların 6 bin TL civarında, replika formaların ise 750 TL'den alıcı bulduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Lionel Messi, Milli Takım, Arjantin, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım Forması Satışları Düştü - Son Dakika

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