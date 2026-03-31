Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı

A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu. Ancak olayın aslı çok geçmeden netlik kazandı.

"İMZALAMADI" İDDİASI YAYILDI

Sosyal medyada, Hakan Çalhanoğlu'nun Beşiktaş formasını imzalamayı reddettiği yönünde paylaşımlar yapılırken, bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Yayılan iddiaların aksine Hakan Çalhanoğlu'nun Beşiktaş formasını imzaladığı ve o anların görüntülerinin ortaya çıktığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

MİLLİ TAKIM VURGUSU

Ortaya çıkan görüntülerin ardından birçok kullanıcı, "Milli takım üzerinden algı yapılmaya çalışılıyor" yorumunda bulundu. Özellikle Kosova maçı öncesi bu tür iddiaların gündeme gelmesi dikkat çekti.

"YALAN BİLGİLER ZARAR VERİYOR"

Yapılan yorumlarda, bu tarz asılsız haberlerin milli takım atmosferine zarar verdiği ifade edildi.