A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile hazırlık maçına çıkacak

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ile yarın oynayacağı hazırlık maçını Polonya Futbol Federasyonundan Bartosz Frankowski yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Frankowski'nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Damian Kos görev yapacak.