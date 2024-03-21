A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile hazırlık maçına çıkacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile hazırlık maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi yarın Macaristan ile hazırlık maçı yapacak. Maçı Polonya Futbol Federasyonundan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Damian Kos görev alacak.

21.03.2024 12:55  Güncelleme: 12:55
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ile yarın oynayacağı hazırlık maçını Polonya Futbol Federasyonundan Bartosz Frankowski yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Frankowski'nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Damian Kos görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile hazırlık maçına çıkacak - Son Dakika

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