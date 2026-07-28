Milli Takım Seçme Kampı Köyceğiz'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Takım Seçme Kampı Köyceğiz'de Başladı

Milli Takım Seçme Kampı Köyceğiz\'de Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı, Muğla'da yoğun bir kamp dönemi geçiriyor.

İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı Seçme ve Değerlendirme Kampı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde start aldı.

Köyceğiz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kamp, ay-yıldızlı formayı terletmek isteyen en yetenekli sporcuları bir araya getirdi. Milli takım kadrosuna girebilmek için büyük bir azim ve heyecanla masa başına geçen sporcular, yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Antrenörlerin gözetiminde devam eden hazırlıklarda, sporcular hem fiziki hem de taktiksel açıdan değerlendirmeye tabi tutuluyor. Kamp dönemi boyunca performanslarıyla öne çıkan isimler, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek Milli Takım kadrosunu oluşturacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Emeğiyle başarıya yön veren antrenörlerimize ve milli forma hayaliyle mücadele eden tüm sporcularımıza verimli bir kamp dönemi diliyor; bu zorlu ve gurur dolu yolda hepsine üstün başarılar temenni ediyoruz. Sporcularımızın başarı yolculuğundaki heyecanını ve mücadelesini gönülden destekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım Seçme Kampı Köyceğiz'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almıyor
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almıyor
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:35:33. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Takım Seçme Kampı Köyceğiz'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.