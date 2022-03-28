Milli Takım seçmelerine Düzce'den 19 sporcu girdi - Son Dakika
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Milli Takım seçmelerine Düzce'den 19 sporcu girdi

28.03.2022 15:52
Milli Takım seçmelerine Düzce'den 19 sporcu girdi

DÜZCE(İHA) –Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine Düzce'den 19 sporcu katıldı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine Düzce'den 19 sporcu katıldı.

Eskişehir'de yapılan 2022 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine 67 ilden 1650 sporcu katılım sağladı. Düzce'yi antrenör Bayram Kılıç ve kafile başkanı Eyüp Selçuk eşliğinde 19 sporcu temsil etti. Sporculardan 15 Yaş Altı Yıldız Kızlarda Nehir Marangoz sol kolda ve sağ kolda birinci olarak altın madalya kazandı.

Diğer sporculardan 21 yaş altı erkeklerde 60 kg'da Abdullah Esat Kılıç dördüncü, 65 kg'da Metincan Kabacık beşinci, 65 kg'da Abdullah Kerim Sağlam sekizinci oldu. 18 yaş altı grubunda 75 kg'da Yavuz Selim Bayraktar dördüncü, 15 yaş altı yıldızlarda 55 kg'da Berat Karaca dördüncü, 45 kg'da Serra Çelik yedinci olarak şampiyonayı tamamladılar.

V.G.F. ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı, aynı zamanda bilek güreşi milli takım antrenörü Ali Günaçtı, "Tamamen gençlerden oluşan Düzce bilek güreşi sporcularını daha üst seviyeye taşımak, Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Milli Takım seçmelerine Düzce'den 19 sporcu girdi

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Münir Karaloğlu, Milli Takım, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli Takım seçmelerine Düzce'den 19 sporcu girdi - Son Dakika


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