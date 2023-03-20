Stefan Kuntz'tan kendisini eleştiren Salih Uçan hakkında açıklama: Benden özür diledi - Son Dakika
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Stefan Kuntz'tan kendisini eleştiren Salih Uçan hakkında açıklama: Benden özür diledi

20.03.2023 16:46

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak maçlar öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce milli takıma çağrılmadığı için kendisini eleştiren Salih Uçan ile görüştüğünü söyleyen Alman çalıştırıcı, "Benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi. Ben ona 'Yaptığın çok doğru. İki kişi arasında herhangi bir anlaşmazlık varsa yine iki kişi arasında çözülmedir' dedim. O da bu adımı attı ve beni aradı. Bu konu benim için kapandı." dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Alman hoca, kendisini eleştiren Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan ile arasında geçen diyaloğu da anlattı.

"BU KONU BENİM İÇİN KAPANDI"

Salih Uçan ile ilgili yaptığı açıklamada Stefan Kuntz, "Salih Uçan konusunda bazı medyaya düşen açıklamalar vardı, çok olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını, olayı görüştük. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi. Ben ona 'Yaptığın çok doğru. İki kişi arasında herhangi bir anlaşmazlık varsa yine iki kişi arasında çözülmedir' dedim. O da bu adımı attı ve beni aradı. Bu konu benim için kapandı." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"ÇOK İSTİYORUM"

"Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz.

"TAKIMİ EURO 2024'E GİDEBİLECEK SEVİYEDE"

Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI ALMANYA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum."

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Son Dakika Spor Stefan Kuntz'tan kendisini eleştiren Salih Uçan hakkında açıklama: Benden özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz'tan kendisini eleştiren Salih Uçan hakkında açıklama: Benden özür diledi - Son Dakika
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