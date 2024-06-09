Milli Takım Teknik Direktörü Montella: 'İstatistiklere Bakarak Karar Almadık' - Son Dakika
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Milli Takım Teknik Direktörü Montella: 'İstatistiklere Bakarak Karar Almadık'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nihai kadrosunu belirlerken zorlandığını ve istatistiklere bakarak karar almadıklarını söyledi. Montella, kadrodan çıkan futbolcuların mesajlarını sosyal medyadan gördüğünü ve bu durumun hoşuna gittiğini belirtti. Ayrıca, Montella takımda her futbolcunun oynayabilecek kapasitede olduğunu ve bazı oyuncuların dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

09.06.2024 21:04
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nihai kadrosunu belirlerken zorlandığını ve istatistiklere bakarak karar almadıklarını söyledi. Montella kadrodan çıkan futbolcuların mesajlarını sosyal gördüğünü de ifade ederek, "Açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımıza olan bağlılıklarını ve karara saygı duyduklarını da ilettiler" dedi.

A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi.

Takımda futbolcularının hepsi oynayabilecek kapasitede olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bazılarını kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Benim işimden dolayı böyle oldu. Şuna da inanmıyorum, sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayabileceğiniz futbol kalmadı. Her maçta 5 değişiklik hakkınız oluyor. Bütün hocaların bunları kullanıyor. O yüzden 16 oyuncu üzerinden planlarınızı yapmanız gerekiyor. 8 gün kala da bazı oyuncularımızın da dinlenmesi gerekiyor. Bazı futbolcuları yarın dinlendireceğiz. O yüzden karışık olacak. Şimdiden herkes memnun olamayacak biliyorum ama dinlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Genç futbolcu Arda Güler'in hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Montella, "Son zamanlarda da sizin bahsettiğiniz pozisyonda oynadı. Bizim oyun sistemimize göre topsuz olduğunuz zamanlarda kanatlarımızdan çok geriye gelmemeleri, çok fazla koşturmadığımız için boş kaldığı için o pozisyonlarda iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum" dedi.

"Ferdi ve Zeki'nin sakatlıkları ciddi değil"

Ferdi Kadıoğlu'nun ve Zeki Çelik'in çok ciddi sakatlıkları olmadığını belirten, "Mantık çerçevesinde risk etmemenin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk"

Geçmişe değil, geleceğe baktığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Hazırlanırken kendi metodumla hazırlandık. İlk günden itibaren full konsantrasyon. Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk. Bu aile hissiyatını sahaya yansıtacağız. Çünkü ülkemizin sorumluluğunu yaşıyoruz. Sadece formayı giydiğinizde değil, eşofmanını giydiğinizde, tişörtü giydiğinizde o sorumlulukla, o bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya da bu mantıkla hazırlandık" değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı futbolcularımızın mesajlarını sosyal medyadan gördük, açıkçası bu hoşuma gitti"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 26 kişilik nihai kadrosunu belirlerken zorlandığını belirten Montalla, "Hepsi beni çok zorladı. Ama insanlar şunu unutuyor. Hocalar bazen karar almak zorunda. İstatistiklere bakarak karar almıyoruz. Bazı milli takımlarında da aynı durumlar yaşandı. Orada istatistiklere bakmaksızın karar verdiler. Biz burada kararlar verdiğimizde geleceği parlak bir futbolcuyu bazen kadroya katarken bazı özellikleri barındıran dengeleri unutmamız gerekiyor. O özellikler çerçevesinde yapmanız gerekiyor. Bir hazırlık dönemi geçirdik. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Bazen de böyle kararlar alıp, bazı futbolcularımızı dışarıda bırakmak zorundayız. Bazı futbolcularımızın mesajlarını sosyal medyadan gördük, açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımıza olan bağlılıklarını ve karara saygı duyduklarını da ilettiler. O yüzden gelecekler parlak bütün oyuncularımız ileride burada şans bulacaklar. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B'de bu sezon 20 gol atan Tutino kadroya katardı. Grealish, Rashford, Sterling kadroya alınmadı. Bu futbolcuların piyasa değerlerini konuşmaya bile gerek yok. O yüzden hepimizin olayın farkındayız. Bu kararlar zor oldu ama bu şekilde karar kıldık" diyerek sözlerini tamamladı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Takım Teknik Direktörü Montella: 'İstatistiklere Bakarak Karar Almadık' - Son Dakika

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