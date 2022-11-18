Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman hoca, toplantı sonunda sandalyenin azizliğine uğradı.

YERE DÜŞTÜ

Sandalyenin bir anda boşluğa düşmesi ile kendini yerde bulan Kuntz, o anlarda Türkçe küfür etti. Oyuncular ve basın mensuplarını kahkahaya boğan tepki kameraya yansıdı.

KÜFÜR SONRASI AĞZINI KAPATTI

Yanındakilerin de yardımıyla düştüğü yerden kalkan Kuntz Türkçe olarak "S..ir" diye bağırdı. Ettiği küfrün farkına varan Kuntz, daha sonra eliyle ağzını kapattı.