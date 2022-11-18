Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu

18.11.2022 20:25

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sandalyeden düştü. Canlı yayınlanan o anlarda Alman teknik adamın ettiği Türkçe küfür, salonu kahkahaya boğarken sosyal medyada da gündem oldu.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman hoca, toplantı sonunda sandalyenin azizliğine uğradı.

YERE DÜŞTÜ

Sandalyenin bir anda boşluğa düşmesi ile kendini yerde bulan Kuntz, o anlarda Türkçe küfür etti. Oyuncular ve basın mensuplarını kahkahaya boğan tepki kameraya yansıdı.

KÜFÜR SONRASI AĞZINI KAPATTI

Yanındakilerin de yardımıyla düştüğü yerden kalkan Kuntz Türkçe olarak "S..ir" diye bağırdı. Ettiği küfrün farkına varan Kuntz, daha sonra eliyle ağzını kapattı.

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Stefan Kuntz, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika


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20:09 Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu
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SON DAKİKA: Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika
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