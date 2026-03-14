Milli Takım Yarı Finale Yükseldi
14.03.2026 15:03
Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, Çin'de çeyrek finalde Polonya'yı yenerek yarı finale çıktı.

Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı'ndan Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, Çin'de düzenlenen 2026 VW Beach Pro Tour Haikou etabında yarı finale yükseldi.

Milli sporcular, bugün oynanan çeyrek final karşılaşmasında Polonya'dan Beta - Besarap ikilisini 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Mücadelede milliler rakibini 21-19, 16-21 ve 15-9'luk setlerle geçmeyi başardı.

Yusuf Özdemir - Batuhan Kuru ikilisi, turnuvanın yarı finalinde Almanya'dan Held - Kubo takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın TSİ 00.30'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Eray Yazgan Fenerbahçe’yi hedef aldı: Türkiye’de en son şikayet edecek kulüp onlar Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Paranın içinde yüzüyor Inter Miami’nin ortağı, Messi’ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı Paranın içinde yüzüyor! Inter Miami'nin ortağı, Messi'ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay "Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay

15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
