Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya

Milli tekvandocu Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazandı. Milli sporcu, erkeklerde Grand Prix altın madalya kazanan ilk tekvandocu oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren ve her sıklette 32 sporcunun davetle katıldığı Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inin ilk gününde 3 olimpik sıklette 6 milli sporcu tatamiye çıktı. Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber altın madalya ulaşarak bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde ederken, erkekler 58 kiloda Görkem Polat da olimpiyat şampiyonunu yendiği organizasyonu bronz madalya ile tamamladı. Hakan Reçber, ilk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya7dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i ve finalde İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.