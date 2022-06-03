Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya

03.06.2022 22:40
Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya

Milli tekvandocu Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazandı. Milli sporcu, erkeklerde Grand Prix altın madalya kazanan ilk tekvandocu oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren ve her sıklette 32 sporcunun davetle katıldığı Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inin ilk gününde 3 olimpik sıklette 6 milli sporcu tatamiye çıktı. Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber altın madalya ulaşarak bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde ederken, erkekler 58 kiloda Görkem Polat da olimpiyat şampiyonunu yendiği organizasyonu bronz madalya ile tamamladı. Hakan Reçber, ilk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya7dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i ve finalde İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

"BAŞARILARIMIZ SÜRÜYOR "Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, ülkeye güzel haberler vermeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Şahin, "19 Mayıs haftasında İngiltere'de elde ettiğimiz tarihi şampiyonlukların hemen ardından hız kesmiyoruz. Olimpiyatlar yolunda çok önemli bir organizasyon olan grand prixin ilk gününde Hakan Reçber ile tarihi bir madalya elde ettik. Ayrıca genç sporcumuz Görkem Polat'ın bronz madalyası da çok değerli. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı ve başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.Organizasyonun ikinci gününde 3 olimpik sıklette 5 milli sporcu mücadele edecek.

Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya
Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya
Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya
YORUMLAR
500
Kisporot Kalesi, sular altında kalacak olan ilçenin gün yüzünde kalan tarihi olacak Kisporot Kalesi, sular altında kalacak olan ilçenin gün yüzünde kalan tarihi olacak AFYONKARAHİSAR - Tekvando ve kick boks şampiyonu baba, oğullarını organizasyonlara hazırlıyor AFYONKARAHİSAR - Tekvando ve kick boks şampiyonu baba, oğullarını organizasyonlara hazırlıyor
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
22:43 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
22:07 AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı
21:52 Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz
20:51 Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Roma'da evlendi
21:14 2 kaçak göçmen yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı
21:13 ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 23:21:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tekvandoda Hakan Reçber'den tarihi altın madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement