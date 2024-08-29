Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Meryem Betül, Meksikalı rakibini yenerek bronz madalya kazandı. Bu başarı Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk madalyası oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya destek verdi.

29.08.2024 22:11  Güncelleme: 22:46
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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.

Baştan sona üstün olan Meryem Betül, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı. Milli sporcunun bu başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı. Kariyerinin ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan milli sporcu, başarısını tatamite Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip ederek, milli sporcuya destek oldu.

Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda bronz madalya kazandı

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Son Dakika Spor Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oğuz Kuru: maşallah helal olsun 0 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bravo Meryem Betül. Bronz madalya bizim içim gururumuzdur. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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