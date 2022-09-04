Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı

04.09.2022 18:56
Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklama göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde 2 sıklette müsabakalar yapıldı.

Türkiye adına 4 sporcu mücadele ederken, kadınlar +67 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonu 1'er gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Paris'te yarın para taekwondoda grand prix müsabakaları yapılacak ve 10 sporcu madalya mücadelesi verecek.

YORUMLAR
500
Fransa'da kundaklandığı düşünülen cami tamamen yandı Fransa'da kundaklandığı düşünülen cami tamamen yandı Modacı Dalmış: 'Bu sonbaharda kristaller ve süslemeler moda' Modacı Dalmış: 'Bu sonbaharda kristaller ve süslemeler moda'
Kaynak: AA

Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:23 MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 18:56:23. #1.12#
SON DAKİKA: Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement