Milli tekvandocu Osman Kaplan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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Milli tekvandocu Osman Kaplan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi!

31.05.2022 00:31
Milli tekvandocu Osman Kaplan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi!

Milli tekvandocu Osman Kaplan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 20 yaşındaki sporcu, yaşamını yitirdi.

Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen Osman Kaplan (20), arkadaşlarıyla dolaştığı sırada aniden fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaplan'ın cenazesi, Şanlıurfa'da defnedilecek.

20 yaşındaki milli tekvandocu Osman Kaplan kalbine yenildi

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve şehrimizi birçok kez başarıyla temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Milli Sporcumuz Osman Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Sporcumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli tekvandocu Osman Kaplan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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