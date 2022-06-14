Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan 'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası 'nda da Türkiye 'yi temsil edecek.

Kaynak: AA

Lüksemburg, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'dan Lüksemburg'da altın madalya - Son Dakika

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