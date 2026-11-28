Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılan milli sporcular, 22 madalyayla rekor kırarak takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyon sona erdi.

Turnuvanın son gününde tatamiye çıkan milli tekvandocular, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bu sonuçla şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 22 madalyayla tamamlayan Türkiye, rekor kırarak üst üste 3. kez takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Ay-yıldızlılar, kadınlar takım sıralamasında 4 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalyayla ilk, erkekler takım sıralamasında ise 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalyayla 2. sırada yer aldı.

Kadınlarda Esmanur Geyik (29 kilo), Sinem Coşkun (33 kilo), Sema Gül Dinçer (37 kilo), Sıla Ela Er (+59 kilo), erkeklerde de Yağız Maraklı (57 kilo) ve Muhammed Ali Arslan (65kg), şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, "Üst üste 3. kez şampiyonuz. Hem de tarihin en yüksek madalya sayısına ulaşarak bunu başardık. Altyapıdaki sporcularımızın bu başarısı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.