Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Spor

Milli tekvandocular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın, gümüş madalya kazandı.

Başkent Belgrad'daki şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın, yarı finalde Bosna Hersek'ten Ada Avdagic'i yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında ise Zeynep Taşkın, Rusya'dan Tatiana Minina'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş Aydın ise yarı finalde İngiltere'den Rebecca McGowan'ı yenerek finale çıktı.

Final müsabakasında ise Nafia Kuş Aydın, Almanya'dan Lorena Brandl'e üçüncü rauntta son anda yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda iki günde 2 altın, 5 gümüş olmak üzere toplam 7 madalya elde etti.