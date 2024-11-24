Milli Tekvandocular Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Tekvandocular Avrupa Şampiyonu

Bakan Bak, Bosna Hersek'teki şampiyonada 16 madalya kazanan milli takımı tebrik etti.

24.11.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olan milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olan milli tekvandocuları yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız aldıkları sonuçla bizleri gururlandırdı. Şampiyonayı 9'u altın, 1'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan milli tekvandocularımızı kutluyorum. Ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında ilk sırada yer alarak, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza atan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Milli tekvandocularımızın elde ettiği tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Tekvandocular Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Tekvandocular Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.